Арсенал оружия нашли на территории мариупольского предприятия

Граната, патроны и гранатометный выстрел — все это находилось в обычном продовольственном пакете на обочине дороги. Арсенал обнаружил прохожий и позвонил “102”. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции и взрывотехники.

“Сообщение в полицию поступило сегодня вечером от местного жителя. Мужчина не стал трогать находки, а сразу обратился в полицию. В пакете находились 4 ВОГ-17, РГД-5 с запалом и почти 2300 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Каким образом в доступном месте появился боевой арсенал и кто его владелец, предстоит установить следствию. Сейчас угроза нейтрализована, военные предметы будут направлены на экспертизу”, — говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 апреля в Курахово Донецкой области полицейские задержали мужчину, который пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами.