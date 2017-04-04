Арсенал оружия нашли на территории мариупольского предприятия

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40690 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102405 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116559 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116535 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112556 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104254 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107070 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103566 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153660 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Арсенал оружия нашли на территории мариупольского предприятия

Арсенал оружия нашли на территории мариупольского предприятия

Киев  •  УНН

 • 8438 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Мариуполе под стенами предприятия нашли арсенал оружия. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Граната, патроны и гранатометный выстрел — все это находилось в обычном продовольственном пакете на обочине дороги. Арсенал обнаружил прохожий и позвонил “102”. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции и взрывотехники.

“Сообщение в полицию поступило сегодня вечером от местного жителя. Мужчина не стал трогать находки, а сразу обратился в полицию. В пакете находились 4 ВОГ-17, РГД-5 с запалом и почти 2300 патронов калибра 5,45 и 7,62 миллиметра. Каким образом в доступном месте появился боевой арсенал и кто его владелец, предстоит установить следствию. Сейчас угроза нейтрализована, военные предметы будут направлены на экспертизу”, — говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 апреля в Курахово Донецкой области полицейские задержали мужчину, который пытался сесть в автобус с тремя боевыми гранатами.

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