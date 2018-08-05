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"Арсенал-Київ" орендував чотирьох футболістів "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кольори ФК “Арсенал-Київ” в поточному сезоні будуть захищати орендовані у київського “Динамо” ряд гравців, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Арсеналу”.

До стану новачка УПЛ перейшли захисник Олександр Мельник, півзахисник Денис Янаков, нападники Данило Сухоручко і Владислав Алексєєв.

Примітно, що раніше в заявку “червоно-синіх” 2018/19 було внесено ще три гравці, які належать ФК “Динамо” (Київ): захисники Олександр Осман і Владислав Дубінчак, а також півзахисник Павло Оріховський.

Зауважимо, що “Арсенал” під орудою італійця Раванеллі зазнав двох поразок на старті чемпіонату.

Українські Національні Новини

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