"Арсенал-Киев" арендовал четырех футболистов "Динамо"

До состояния новичка УПЛ перешли защитник Александр Мельник, полузащитник Денис Янаков, нападающие Даниил Сухоручко и Владислав Алексеев.

Примечательно, что ранее в заявку “красно-синих” 2018/19 были внесены еще три игрока, которые принадлежат ФК “Динамо” (Киев): защитники Александр Осман и Владислав Дубинчак, а также полузащитник Павел Ореховский.

Заметим, что “Арсенал” под руководством итальянца Раванелли потерпел два поражения на старте чемпионата.