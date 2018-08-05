"Арсенал-Киев" арендовал четырех футболистов "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Цвета ФК “Арсенал-Киев” в текущем сезоне будут защищать арендованные у киевского “Динамо” ряд игроков, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Арсенала”.
До состояния новичка УПЛ перешли защитник Александр Мельник, полузащитник Денис Янаков, нападающие Даниил Сухоручко и Владислав Алексеев.
Примечательно, что ранее в заявку “красно-синих” 2018/19 были внесены еще три игрока, которые принадлежат ФК “Динамо” (Киев): защитники Александр Осман и Владислав Дубинчак, а также полузащитник Павел Ореховский.
Заметим, что “Арсенал” под руководством итальянца Раванелли потерпел два поражения на старте чемпионата.