Арахамія не виключає, що законопроект про ринок землі розглянуть до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України, можливо, розгляне законопроект щодо ринку землі ще в цьому році. Про це в кулуарах Ради повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на питання, чи планують до кінця року внести до порядку денного законопроект щодо ринку землі, Арахамія відповів: "Може бути, дивіться, згідно з регламентом це може трапитися. Я ще раз наголошую, може бути і так і так. Це все буде залежати від того, як ефективно працює комітет профільний. Якщо комітет опрацює, теоретично ми можемо голосувати в цьому році".
У той же час лідер фракції ОПЗЖ Вадим Рабинович повідомив про результати сьогоднішнього засідання комітету з питань аграрної політики на якому були присутні керівники фракцій і парламенту. За словами Рабиновича, було досягнуто рішення про те, що будуть вивчені всі 4 тисячі правок, подані до законопроекту про ринок землі, і після цього протягом 10 днів буде сформована порівняльна таблиця, яка дасть можливість наочно вивчити ситуацію.
"Якщо це правда, і ніяких наперстків не передбачено у них, то ми вийдемо на розгляд закону про землю десь до березня місяця. Я думаю, що це правильно, тому що ніякої терміновості немає", - вважає нардеп.
Він також повідомив, що наступне засідання аграрного комітету заплановано на 15.00 18 грудня.
Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі. Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики.