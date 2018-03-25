Apple презентує смайли із зображенням інвалідності
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В компанії Apple планують представити новий набір смайлів, які будуть відображати людей з інвалідністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Компанія подала свою пропозицію в Unicode Consortium — організацію, що розглядає запити на нові смайли у гаджетах.
У Apple зазначили, що: “Наразі смайли надають широкий спектр варіантів, але не можуть відобразити досвід людей з інвалідністю. Різноманітність смайлів допоможе заповнити значний пробіл та забезпечить інклюзивний досвід для всіх”.
Першочергово планується ввести 13 смайлів, а саме:
-собаку-поводиря,
-чоловіка та жінку з палицею,
-чоловіка та жінку, які позначають, що вони глухі,
-ухо зі слуховим апаратом ,
-чоловіка та жінку на інвалідній колясці механічній або звичайній,
-спеціально навчена собака для допомоги людям з інвалідністю,
-протез руки
та протез ноги.
“Це не означає, що це вичерпний перелік усіх можливих зображень інвалідності. Однак це забезпечить відправну точку для більшого розмаїття смайлів у світі”, — повідомили у прес-службі компанії.
Як повідомляв УНН, в Apple Music з’явився підрозділ з українською музикою.