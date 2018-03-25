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Apple презентує смайли із зображенням інвалідності

Apple презентує смайли із зображенням інвалідності

Київ • УНН

 • 30485 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. В компанії Apple планують представити новий набір смайлів, які будуть відображати людей з інвалідністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Компанія подала свою пропозицію в Unicode Consortium — організацію, що розглядає запити на нові смайли у гаджетах.

У Apple зазначили, що: “Наразі смайли надають широкий спектр варіантів, але не можуть відобразити досвід людей з інвалідністю. Різноманітність смайлів допоможе заповнити значний пробіл та забезпечить інклюзивний досвід для всіх”.

Першочергово планується ввести 13 смайлів, а саме:

-собаку-поводиря,

-чоловіка та жінку з палицею,

-чоловіка та жінку, які позначають, що вони глухі,

-ухо зі слуховим апаратом ,

-чоловіка та жінку на інвалідній колясці механічній або звичайній,

-спеціально навчена собака для допомоги людям з інвалідністю,

-протез руки

та протез ноги.

“Це не означає, що це вичерпний перелік усіх можливих зображень інвалідності. Однак це забезпечить відправну точку для більшого розмаїття смайлів у світі”, — повідомили у прес-службі компанії.

Як повідомляв УНН, в Apple Music з’явився підрозділ з українською музикою.

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