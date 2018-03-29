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Апеляційний суд розпочав розгляд скарги на арешт Савченко

Апеляційний суд розпочав розгляд скарги на арешт Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Апеляційний суд міста Києва розпочав розгляд скарги на арешт народного депутата Надії Савченко, передає кореспондент УНН.

Савченко доставлено до зали суду, вона перебуває у скляному боксі. Також у залі судового засідання присутні мати Савченко і її сестра. Варто зазначити, що мати підозрюваної сидить біля адвокатів.

Як повідомляв УНН, 26 березня захист народного депутат України Надії Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.

Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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