Антоненка не привезли до суду: активісти прийшли під стіни Лук'янівського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва сьогодні було заплановано засідання суду стосовно ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого обвинувачують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Після того, як його не доставили в засідання, мітингувальники, які вийшли на підтримку Антоненка, вирушили до Київського (Лук'янівського) СІЗО, передає УНН.
Деталі
Так, під стінами суду зібрався мітинг на підтримку Антоненка. Однак, його самого так і не привезли до суду.
Після цього учасники мітингу під стінами будівлі вирушили до Київського (Лук'янівського) СІЗО.
"Андрія Антоненка так і не доставили до суду. Тому ми маршем йдемо до Лук’янівського СІЗО", - вказали одні з учасників заходу.
Суд перенесли на 23 березня, на 14 годину. Як повідомив адвокат журналістам, нібито через хворобу одного з конвоїрів.
Мітингувальники тим часом вже зібралися під стінами Київського СІЗО та вимагають звільнити Яну Дугарь, Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко, підозрюваних у "справі Шеремета".
Доповнення
Суд раніше продовжив арешт Антоненку до 2 квітня. Київський апеляційний суд залишив його під вартою.
20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.
У позаминулому році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.