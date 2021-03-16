Антоненка не привезли до суду: активісти прийшли під стіни Лук'янівського СІЗО

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва сьогодні було заплановано засідання суду стосовно ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого обвинувачують у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Після того, як його не доставили в засідання, мітингувальники, які вийшли на підтримку Антоненка, вирушили до Київського (Лук'янівського) СІЗО, передає УНН.