Антоненко не привезли в суд: активисты пришли под стены Лукьяновского СИЗО

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Шевченковском районном суде Киева сегодня было запланировано заседание суда в отношении ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. После того, как его не доставили в заседание, митингующие, которые вышли в поддержку Антоненко, отправились к Киевскому (Лукьяновскому) СИЗО, передает УНН.