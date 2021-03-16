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Антоненко не привезли в суд: активисты пришли под стены Лукьяновского СИЗО

Антоненко не привезли в суд: активисты пришли под стены Лукьяновского СИЗО

Киев  •  УНН

 • 19644 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Шевченковском районном суде Киева сегодня было запланировано заседание суда в отношении ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. После того, как его не доставили в заседание, митингующие, которые вышли в поддержку Антоненко, отправились к Киевскому (Лукьяновскому) СИЗО, передает УНН.

Детали

Так, под стенами суда собрался митинг в поддержку Антоненко. Однако, его самого так и не привезли в суд.

После этого участники митинга из-под стен здания отправились к Киевскому (Лукьяновскому) СИЗО.

"Андрея Антоненко так и не доставили в суд. Поэтому мы маршем идем к Лукьяновскому СИЗО", - указали одни из участников мероприятия.

Суд перенесли на 23 марта, на 14 часов. Как сообщил адвокат журналистам, якобы из-за болезни одного из конвоиров.

Митингующие тем временем уже собрались под стенами Киевского СИЗО и требуют освободить Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, подозреваемых по "делу Шеремета".

Дополнение

Суд ранее продлил арест Антоненко до 2 апреля. Киевский апелляционный суд оставил его под стражей.

20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В позапрошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.

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