Антоненко не привезли в суд: активисты пришли под стены Лукьяновского СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Шевченковском районном суде Киева сегодня было запланировано заседание суда в отношении ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. После того, как его не доставили в заседание, митингующие, которые вышли в поддержку Антоненко, отправились к Киевскому (Лукьяновскому) СИЗО, передает УНН.
Детали
Так, под стенами суда собрался митинг в поддержку Антоненко. Однако, его самого так и не привезли в суд.
После этого участники митинга из-под стен здания отправились к Киевскому (Лукьяновскому) СИЗО.
"Андрея Антоненко так и не доставили в суд. Поэтому мы маршем идем к Лукьяновскому СИЗО", - указали одни из участников мероприятия.
Суд перенесли на 23 марта, на 14 часов. Как сообщил адвокат журналистам, якобы из-за болезни одного из конвоиров.
Митингующие тем временем уже собрались под стенами Киевского СИЗО и требуют освободить Яну Дугарь, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, подозреваемых по "делу Шеремета".
Дополнение
Суд ранее продлил арест Антоненко до 2 апреля. Киевский апелляционный суд оставил его под стражей.
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В позапрошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.