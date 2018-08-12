Антиурядова маніфестація в Бухаресті пройшла без інцидентів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Друга поспіль антиурядова маніфестація завершилася в суботу, 11 серпня, перед штаб-квартирою румунського кабінету міністрів на площі Перемоги. Про це повідомило агентство Agerpres, передає УНН.
Учасники протестували проти політики лівоцентристського уряду Соціал-демократичної партії (СДП) і Альянсу лібералів і демократів, вимагали його відставки і проведення дострокових виборів. Вони розмахували прапорами Румунії та ряду інших країн, били в барабани і дуділи в вувузели, скандуючи гасла: “Геть уряд!”, “СДП — червона чума!”, “Румунія, прокинься!”, “Не підемо!”. За даними Agerpres, кількість маніфестантів на площі в розпал акції нараховувала понад 25 тисяч осіб.
На площі знаходилися підрозділи жандармів і поліції, а також карети “швидкої допомоги”. Був затриманий один демонстрант, який намагався прорватися через оточення. 12 учасникам стало погано, їм була надана медична допомога, двоє були доставлені в лікарню. На площі та прилеглих до неї бульварах було обмежено рух автотранспорту, люди стали розходитися приблизно о 23:00 (місцевий час збігається з київським).
Як повідомляв УНН, у МВС Румунії пояснили дії жандармів в ході акції протесту.