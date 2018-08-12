Антиправительственная манифестация в Бухаресте прошла без инцидентов

Участники протестовали против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, требовали его отставки и проведения досрочных выборов. Они размахивали флагами Румынии и ряда других стран, били в барабаны и дудели в вувузелы, скандируя лозунги: “Долой правительство!”, “СДП — красная чума!”, “Румыния, проснись!”, “Не уйдем!”. По данным Agerpres, количество манифестантов на площади в разгар акции насчитывало более 25 тысяч человек.

На площади находились подразделения жандармов и полиции, а также кареты “скорой помощи”. Был задержан один демонстрант, который пытался прорваться через оцепление. 12 участникам стало плохо, им была оказана медицинская помощь, двое были доставлены в больницу. На площади и прилегающих к ней бульварах было ограничено движение автотранспорта, люди стали расходиться примерно в 23:00 (местное время совпадает с киевским).

Как сообщал УНН, в МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста.