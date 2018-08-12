Антиправительственная манифестация в Бухаресте прошла без инцидентов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Вторая подряд антиправительственная манифестация завершилась в субботу, 11 августа, перед штаб-квартирой румынского кабинета министров на площади Победы. Об этом сообщило агентство Agerpres, передает УНН.
Участники протестовали против политики левоцентристского правительства Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов, требовали его отставки и проведения досрочных выборов. Они размахивали флагами Румынии и ряда других стран, били в барабаны и дудели в вувузелы, скандируя лозунги: “Долой правительство!”, “СДП — красная чума!”, “Румыния, проснись!”, “Не уйдем!”. По данным Agerpres, количество манифестантов на площади в разгар акции насчитывало более 25 тысяч человек.
На площади находились подразделения жандармов и полиции, а также кареты “скорой помощи”. Был задержан один демонстрант, который пытался прорваться через оцепление. 12 участникам стало плохо, им была оказана медицинская помощь, двое были доставлены в больницу. На площади и прилегающих к ней бульварах было ограничено движение автотранспорта, люди стали расходиться примерно в 23:00 (местное время совпадает с киевским).
Как сообщал УНН, в МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста.