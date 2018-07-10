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Антимонопольний комітет взявся за готелі, які "малюють" собі зірки

Антимонопольний комітет взявся за готелі, які "малюють" собі зірки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Низка територіальних відділень Антимонопольного комітету розпочала розслідування щодо самовільного надання собі зірок готелями у низці туристичних міст України. Приводом для цього став прецедент зафіксований у Харкові. Про це на брифінгу повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

"Зараз деякі територіальні відділення Антимонопольного комітету вивчають діяльність готелів. Є один епізод, пов'язаний зі зростанням цін на готельні послуги перед матчем фіналу Ліги Чемпіонів у Києві. Інша проблематика, яка вивчається зараз у Харкові, Дніпропетровську, в Одесі, у Львові та Києві, - це питання недобросовісної конкуренції, пов'язані з встановленням зірок на готелях. Оскільки перевірки у Харкові показали, що деякі готелі "малюють" собі зірки, не маючи на це відповідних юридичних повноважень", - розповів Терентьєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В АМКУ ще не завершили перевірку готелів щодо цін на час Ліги Чемпіонів

Як уточнив голова АМКУ, цей харківський досвід він дав доручення використати в інших містах, які мають великий туристичний потенціал.

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