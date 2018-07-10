Антимонопольный комитет взялся за гостиницы, которые "рисуют" себе звезды

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51110 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105714 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127251 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134615 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170444 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130480 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182247 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Антимонопольный комитет взялся за гостиницы, которые "рисуют" себе звезды

Антимонопольный комитет взялся за гостиницы, которые "рисуют" себе звезды

Киев  •  УНН

 • 14226 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Ряд территориальных отделений Антимонопольного комитета начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в ряде туристических городов Украины. Поводом для этого стал прецедент зафиксированный в Харькове. Об этом на брифинге сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Сейчас некоторые территориальные отделения Антимонопольного комитета изучают деятельность гостиниц. Есть один эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги Чемпионов в Киеве. Другая проблематика, которая изучается сейчас в Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Киеве - это вопрос недобросовестной конкуренции, связанный с установлением звезд на гостиницах. Поскольку проверки в Харькове показали, что некоторые отели "рисуют" себе звезды, не имея на это соответствующих юридических полномочий", - рассказал Терентьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В АМКУ еще не завершили проверку гостиниц по ценам во время Лиги Чемпионов

Как уточнил глава АМКУ, этот харьковский опыт он дал поручение использовать в других городах, которые имеют большой туристический потенциал.

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