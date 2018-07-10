Антимонопольный комитет взялся за гостиницы, которые "рисуют" себе звезды
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Ряд территориальных отделений Антимонопольного комитета начали расследование в отношении самовольного предоставления себе звезд отелями в ряде туристических городов Украины. Поводом для этого стал прецедент зафиксированный в Харькове. Об этом на брифинге сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев, отвечая на вопрос корреспондента УНН.
"Сейчас некоторые территориальные отделения Антимонопольного комитета изучают деятельность гостиниц. Есть один эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги Чемпионов в Киеве. Другая проблематика, которая изучается сейчас в Харькове, Днепре, Одессе, Львове и Киеве - это вопрос недобросовестной конкуренции, связанный с установлением звезд на гостиницах. Поскольку проверки в Харькове показали, что некоторые отели "рисуют" себе звезды, не имея на это соответствующих юридических полномочий", - рассказал Терентьев.
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Как уточнил глава АМКУ, этот харьковский опыт он дал поручение использовать в других городах, которые имеют большой туристический потенциал.