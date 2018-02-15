Антикорупційний суд є важливим доповненням до НАБУ і САП - МВФ

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій обговорив питання подальшої співпраці з групою експертів Міжнародного Валютного Фонду, з посиланням на прес-службу ВРУ повідомляє УНН.

Сторони обговорили питання щодо виконання положень Меморандуму щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом та законодавчого забезпечення подальшого реформування економіки України. За словами А.Парубія, “українська сторона дуже високо цінує співпрацю з МВФ і робить усе можливе для виконання Меморандуму, а також для реформування української економіки”.

“Дуже часто нам доводиться витримувати важкі дискусії, але головне те, що приймаємо важливі рішення для реформування економіки”, — сказав він.

Також, голова парламенту наголосив на важливості Закону “Про приватизацію державного майна”, схваленого у січні цього року. За його словами, цей закон “дозволить одночасно і наповнити Державний бюджет, і знизити корупційні ризики, які на жаль, існують на державних підприємствах”.

Своєю чергою, представник МВФ Рон Ван Роден відзначив великі зміни в українській економіці за останні два роки. Він також зазначив, що робота далека від завершення і що Україна потребує більше інвестицій — внутрішніх і іноземних. Керівник місії МВФ в Україні назвав важливими закони про приватизацію та ті, що спрямовані на боротьбу з корупцією, наголосивши також на необхідності ухвалення законів, спрямованих на покращення бізнес-середовища в країні.

“Саме зараз час починати продавати державні підприємства, що покращить ситуацію в економіці і покращить ситуацію з корупцією. Створення Антикорупційного суду вважаю критично важливим доповненням до раніше створених НАБУ, САП і НАЗК”, — додав представник МВФ

Торкаючись піднятого питання щодо законодавчої підтримки фінансового сектору, голова Верховної Ради зазначив, що візьме “під особливу опіку” законопроекти, які рекомендує Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, 12 лютого експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну і розпочали роботу.

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