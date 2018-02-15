Антикоррупционный суд является важным дополнением к НАБУ и САП - МВФ

Стороны обсудили вопросы выполнения положений Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и законодательного обеспечения дальнейшего реформирования экономики Украины. По словам Парубия, "украинская сторона очень высоко ценит сотрудничество с МВФ и делает все возможное для выполнения Меморандума, а также для реформирования украинской экономики".

"Очень часто нам приходится выдерживать тяжелые дискуссии, но главное то, что принимаем важные решения для реформирования экономики", - сказал он.

Также, председатель парламента отметил важность Закона "О приватизации государственного имущества", одобренного в январе этого года. По его словам, этот закон "позволит одновременно и наполнить Государственный бюджет и снизить коррупционные риски, к сожалению, существуют на государственных предприятиях".

В свою очередь, представитель МВФ Рон Ван Роден отметил большие изменения в украинской экономике за последние два года. Он также отметил, что работа далека от завершения, и что Украина нуждается в большем количестве инвестиций - внутренних и иностранных. Руководитель миссии МВФ в Украине назвал важными законы о приватизации и те, которые направлены на борьбу с коррупцией, отметив также необходимость принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.

"Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК", - добавил представитель МВФ.

Касаясь поднятого вопроса о законодательной поддержке финансового сектора, председатель Верховной Рады отметил, что возьмет "под особую опеку" законопроекты, которые рекомендует Международный валютный фонд.

Напомним, 12 февраля эксперты Международного валютного фонда прибыли в Украину и приступили к работе.