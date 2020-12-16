Англійський клуб зацікавився Зінченком
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Хавбек “Манчестер Сіті” і збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку і виступати за “Вулверхемптон”, повідомляє УНН з посиланням на “Daily Star”.
За інформацією джерела, “вовки” готові повернутися до ідеї з трансфером українця в січні. Вони планували підписати 23-річного гравця ще влітку, але тоді переговори не увінчалися успіхом.
Примітно, що Зінченко може погодитися на такий перебіг подій у зв’язку із недостатньою кількістю ігрового часу у стані “містян” — 5 проведених ігор цього сезону за “МС”.
Зауважимо, що на позиції лівого оборонця у “МС” діють Жуан Канселу та Бенджамін Менді. Крім того, центральні захисники Натан Аке і Емерік Ляпорт також можуть діяти зліва.
Додамо, контракт Зінченка з “Манчестер Сіті” діє до літа 2024 року. За оцінками “Transfermarkt” вартість українця нині складає 20 млн. євро.