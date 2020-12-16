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Английский клуб заинтересовался Зинченко

Киев • УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко может сменить клубную прописку и выступать за "Вулверхэмптон", сообщает УНН со ссылкой на "Daily Star".

Английский клуб заинтересовался Зинченко

По информации источника, "волки" готовы вернуться к идее с трансфером украинцв в январе. Они планировали подписать 23-летнего игрока еще летом, но тогда переговоры не увенчались успехом.

Примечательно, что Зинченко может согласиться на такой ход событий в связи с недостаточным количеством игрового времени в состоянии "горожан" - 5 проведенных игр в этом сезоне за "МС".

Заметим, что на позиции левого защитника в "МС" действуют Канселу и Бенджамин Мэнди. Кроме того, центральные защитники Натан Аке и Ляпорт могут действовать слева.

Добавим, контракт Зинченко с "Манчестер Сити" действует до лета 2024 года. По оценкам "Transfermarkt" стоимость краину с настояящее время составляет 20 млн евро.

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