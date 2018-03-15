Анексія Криму, вторгнення в Грузію, атака в Солсбері: Столтенберг пригадав РФ всі гріхи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг сьогодні під час прес-конференції у Брюсселі неодноразово повертався до питання отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля у британському Солсбері, а також розповів, що з цього приводу думають країни-союзники, передає УНН.
"Союзники активізуються: роблять більше, у більшій кількості місць, у більшій кількості шляхів, щоб посилити наше стримування та захист у відповідь на складне середовище безпеки. І одним з таких викликів є поведінка Росії", - сказав Генсек.
Й.Столтенберг згадав про справу отруєння Сергія Скрипаля, його доньки та британського правоохоронця нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
"Це перше наступальне використання нервово-паралітичної речовини на території Альянсу з моменту заснування НАТО. Всі союзники погоджуються, що напад був явним порушенням міжнародних норм та угод. Це неприпустимо. Воно не має місця в цивілізованому світі", - підкреслив він.
За словами Й.Столтенберга, 14 березня Північноатлантичний альянс висловив солідарність з Великою Британією. Союзники запропонували свою підтримку у проведенні поточного розслідування, а також закликали Росію відповісти на питання Британії. При цьому він зауважив, що Велика Британія не запрошувала активацію 5-й статті Північноатлантичного договору.
"Сьогодні ми будемо поінформовані радником з національної безпеки Великої Британії сером Марком Седвіллом. Я контактую з міністром закордонних справ (Борисом) Джонсоном, і ми зустрічаємося тут у НАТО в понеділок. Напад у Солсбері відбувся на тлі нерозумної картини російської поведінки, яка триває протягом багатьох років. Незаконна анексія Криму та військова підтримка сепаратистів на сході України. Військова присутність в Молдові та Грузії проти волі цих країн. Втручання в Чорногорію та інші країни Західних Балкан. Спроби підірвати демократичні вибори та установи. І військове нарощування з півночі Європи на Близький Схід", - додав він.