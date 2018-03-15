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Аннексия Крыма, вторжение в Грузию, атака в Солсбери: Столтенберг вспомнил РФ все грехи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня во время пресс-конференции в Брюсселе неоднократно возвращался к вопросу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также рассказал, что по этому поводу думают страны-союзники, передает УНН.

"Союзники активизируются: делают больше, в большем количестве мест, в большем количестве путей, чтобы усилить наше сдерживания и защиту в ответ на сложную среду безопасности. И одним из таких вызовов является поведение России", - сказал Генсек.

Й.Столтенберг вспомнил о деле отравления Сергея Скрипаля, его дочери и британского правоохранителя нервно-паралитическим веществом, разработанном в России.

"Это первое наступательное использование нервно-паралитического вещества на территории Альянса с момента основания НАТО. Все союзники согласились, что нападение было явным нарушением международных норм и соглашений. Это недопустимо. Оно не имеет места в цивилизованном мире", - подчеркнул он.

По словам Й.Столтенберга, 14 марта Североатлантический альянс выразил солидарность с Великобританией. Союзники предложили свою поддержку в проведении текущего расследования, а также призвали Россию ответить на вопрос Великобритании. При этом он отметил, что Великобритания не просила активацию 5-й статьи Североатлантического договора.

"Сегодня мы будем проинформированы советником по национальной безопасности Великобритании сэром Марком Седвиллом. Я контактирую с министром иностранных дел (Борисом) Джонсоном, и мы встречаемся здесь в НАТО в понедельник. Нападение в Солсбери произошло на фоне неразумной картины российского поведения, которое длится в течение многих лет. Незаконная аннексия Крыма и военная поддержка сепаратистов на востоке Украины. Военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран. Вмешательство в Черногорию и другие страны Западных Балкан. Попытки подорвать демократические выборы и учреждения. И военное наращивание с севера Европы на Ближний Восток", - добавил он.

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