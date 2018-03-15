Аннексия Крыма, вторжение в Грузию, атака в Солсбери: Столтенберг вспомнил РФ все грехи

КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня во время пресс-конференции в Брюсселе неоднократно возвращался к вопросу отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также рассказал, что по этому поводу думают страны-союзники, передает УНН.