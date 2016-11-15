Анексія Криму рівнозначна міжнародному збройному конфлікту - МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі прирівняв анексію Криму і Севастополя до збронойного міжнародного конфлікту між Україною і Російською Федерацією. Про це йдеться у звіті МКС про попереднє розслідування ситуації в Україні, опублікованому 14 листопада, передає УНН.
"Згідно отриманих відомостей, ситуація на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і Російською Федерацією. Даний міжнародний збройний конфлікт почався не пізніше 26 лютого, коли Російська Федерація задіяла особовий склад своїх збройних сил для отримання контролю над частинами території України без згоди уряду України. Право міжнародних збройних конфліктів може бути застосовано і після 18 березня 2014 року в тій мірі, в якій ситуація на території Криму і Севастополя буде рівнозначна триваючому станом окупації. Встановлення факту правомірності початкової інтервенції, яка спричинила за собою окупацію, не потрібно", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, для цілей Римського статуту збройний конфлікт може бути міжнародним за своєю суттю, якщо одна або більше держав частково або повністю окуповують територію іншої держави незалежно від того, чи супроводжується окупація збройним опором.
Нагадаємо, суд у Гаазі збирає дані для визнання війни на Донбасі міжнародним конфліктом між РФ і Україною.