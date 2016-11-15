Аннексия Крыма равнозначна международному вооруженному конфликту - МУС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге приравнял аннексию Крыма и Севастополя до вооруженного международного конфликта между Украиной и Российской Федерацией. Об этом говорится в отчете МУС о предварительном расследование ситуации в Украине, опубликованном 14 ноября, передает УНН.
"Согласно полученным сведениям, ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией. Данный международный вооруженный конфликт начался не позднее 26 февраля, когда Российская Федерация задействовала личный состав своих вооруженных сил для получения контроля над частями территории Украины без согласия правительства Украины. Право международных вооруженных конфликтов может быть применено и после 18 марта 2014 года в той мере, в которой ситуация на территории Крыма и Севастополя будет равнозначна продолжающемуся состоянию оккупации. Установление факта правомерности первоначальной интервенции, которая повлекла за собой оккупацию, не нужно ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, для целей Римского статута вооруженный конфликт может быть международным по своей сути, если одна или более государств частично или полностью оккупируют территорию другого государства независимо от того, сопровождается оккупация вооруженным сопротивлением.
Напомним, суд в Гааге собирает данные для признания войны в Донбассе международным конфликтом между РФ и Украиной .