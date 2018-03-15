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АМКУ стягнув рекордну кількість штрафів у 2017 році

АМКУ стягнув рекордну кількість штрафів у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року АМКУ стягнув рекордну кількість штрафів. Показник в 10 разів перевищив рівень 2016 року. Про це під час брифінгу щодо річного звіту Антимонопольного комітету України заявив голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.

"2017 рік став рекордним за всі роки діяльності АМКУ за кількістю стягнених штрафів. Так, розмір сплати штрафів та пені становив 340,6 млн гривень та перевищив більш ніж в 10 разів розмір 2016 року", - сказав Ю.Терентьєв.

Із загального розміру штрафних санкцій (1 803,3 млн грн), накладених у 2017 році:

  • майже 41 млн грн – за порушення у вигляді зловживань монопольним становищем;
  • понад 1 684,6 млн грн – за порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання;
  • майже 50,5 млн грн – за порушення у вигляді недобросовісної конкуренції;
  • майже 27,2 млн грн – за порушення інших видів.

Найбільші штрафні санкції накладені на "Нафтопереробний комплекс Галичина", "Укртатнафту", "Торговий дім Прикарпаттянафтотрейд", "Котлас", "Галнафта", "Гарант-УТН", "Санофі-Авентіс Україна", "Оптіма-Фарм", "БаДМ" та низку інших компаній.

Нагадаємо, економічний ефект від роботи АМКУ у 2017 році сягнув 2,56 млрд грн.

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