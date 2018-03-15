АМКУ взыскал рекордное количество штрафов в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году АМКУ взыскал рекордное количество штрафов. Показатель в 10 раз превысил уровень 2016 года. Об этом во время брифинга по годовому отчету Антимонопольного комитета Украины заявил председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"2017 год стал рекордным за все годы деятельности АМКУ по количеству взысканных штрафов. Так, размер оплаты штрафов и пени составил 340,6 млн гривен и превысил более чем в 10 раз размер 2016 года", - сказал Ю.Терентьев.
Из общего размера штрафных санкций (1 803,3 млн грн), наложенных в 2017 году:
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- почти 41 млн грн - за нарушения в виде злоупотребления монопольным положением;
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- более 1 684,6 млн грн - за нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования;
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- почти 50,5 млн грн - за нарушения в виде недобросовестной конкуренции;
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- почти 27,2 млн грн - за нарушения других видов.
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Наибольшие штрафные санкции наложены на "Нефтеперерабатывающий комплекс Галичина", "Укртатнафта", "Прикарпатьенафтотрейд", "Котлас", "Галнафта", "Гарант-УТН", "Санофи-Авентис Украина", "Оптима-Фарм", "БаДМ" и ряд других компаний.
Напомним, экономический эффект от работы АМКУ в 2017 году достиг 2,56 млрд грн.