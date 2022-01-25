Американські дослідники рекомендують співвітчизникам замінити червоне м'ясо білим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Зменшення впливу харчових звичок на навколишнє середовище не вимагає повного перегляду харчування. Навіть незначні зміни в раціоні можуть зробити величезний вплив на поліпшення стану навколишнього середовища, передає УНН з посиланням на anthropocenemagazine.org
Деталі
Так, фахівці опитали 16 тис. американців на предмет їх щоденного раціону харчування. І визначили список продуктів, виробництво яких менш шкодить стану навколишнього середовища.
"Дослідники визначили, що якщо найбільш ненаситні споживачі червоного м'яса замінять одну порцію даного продукту на блюдо з птиці (в день), це знизить негативний вплив на стан навколишнього середовища на 48%.
Значних успіхів можна також досягти і шляхом інших "обмінів", наприклад: креветок - тріскою (скорочення викидів парникових газів на 34%) або заміна молочного молока соєю (скорочення викидів на 8%)", - йдеться в повідомленні.
Дослідники також розповіли про переваги зміни раціону харчування співгромадян в національних масштабах.
"Якби хоча б 20% основних споживачів яловичини замінили її на індичку, наприклад, це могло б скоротити викид парникових газів на 9,6%, і споживання води на 5,6%", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Нещодавно оновлена політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов'язує споживання червоного м'яса з підвищеним ризиком розвитку раку.
Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.