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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68960 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Американські дослідники рекомендують співвітчизникам замінити червоне м'ясо білим

Американські дослідники рекомендують співвітчизникам замінити червоне м'ясо білим

Київ • УНН

 • 29789 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Зменшення впливу харчових звичок на навколишнє середовище не вимагає повного перегляду харчування. Навіть незначні зміни в раціоні можуть зробити величезний вплив на поліпшення стану навколишнього середовища, передає УНН з посиланням на anthropocenemagazine.org

Деталі

Так, фахівці опитали 16 тис. американців на предмет їх щоденного раціону харчування. І визначили список продуктів, виробництво яких менш шкодить стану навколишнього середовища.

"Дослідники визначили, що якщо найбільш ненаситні споживачі червоного м'яса замінять одну порцію даного продукту на блюдо з птиці (в день), це знизить негативний вплив на стан навколишнього середовища на 48%.

Значних успіхів можна також досягти і шляхом інших "обмінів", наприклад: креветок - тріскою (скорочення викидів парникових газів на 34%) або заміна молочного молока соєю (скорочення викидів на 8%)", - йдеться в повідомленні.

Дослідники також розповіли про переваги зміни раціону харчування співгромадян в національних масштабах.

"Якби хоча б 20% основних споживачів яловичини замінили її на індичку, наприклад, це могло б скоротити викид парникових газів на 9,6%, і споживання води на 5,6%", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Нещодавно оновлена політика ЄС щодо просування продуктів харчування пов'язує споживання червоного м'яса з підвищеним ризиком розвитку раку.

Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

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