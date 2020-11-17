Алекс Юсупов провів майстер-клас для відвідувачів "М’ясомаркету" МХП у ЖК "Софія"

Алекс — ресторатор Holy Burger, GOLDA pita-bar, Vinoteca Praha, Must та ще близько десяти ресторанних проектів. Він входить у десятку найкращих бренд-шефів України, а віднедавна - є бренд-шефом-сомельє "М’ясомаркетів" МХП. Алекс також буде наставником "Школи сомельє" — першого навчального курсу від МХП нової для України професії — м’ясних сомельє.

"У межах дворічної програми у Школі будемо давати майстер-класи, практики, а потім — приймати іспити й проводити сертифікацію, аби поширювати професію м’ясних сомельє. Це люди, які знатимуть все про м’ясо і зможуть допомогти гостям магазину із вибором продуктів, підкажуть рецепт. Програму навчання "Школи м’ясних сомельє" я розробляю із командою МХП. Ми поєднуємо досвід і сучасні напрацювання. Наша мета — зробити так, аби щонайбільше людей почало застосовувати ці знання на практиці. Хочемо поширювати нашу філософію взірцевого сервісу "М’ясомаркетів" й надалі", — говорить Алекс.

Під час майстер-класу у п’ятницю Алекс Юсупов поділився знаннями про бургери, розповів, як правильно обрати інгредієнти та підказав лайфхаки.

"Ми вже давно звикли, що людям потрібно давати набагато більше, ніж просто якісну продукцію та виключний сервіс. Наша мета — давати вам емоції та робити щасливими. Підняти настрій та поділитися досвідом, надихнути на кулінарні шедеври та просто відволікти від робочого тижня. Саме таким ми хотіли зробити цей вечір", — говорять про подію у "М’ясомаркеті".

Усі інгредієнти для бургера можна знайти у "М’ясомаркеті". У магазині є все необхідне: від завжди свіжого фаршу до соусів та випічки. Навіть якщо ви пропустили майстер-клас, можна звернутися до сомельє у магазині — вони допоможуть підібрати відповідні продукти.

Компанія МХП продовжує розвиватися у кулінарному напрямі і активно працює над тим, щоб у найближчому майбутньому пропонувати все більше готових рішень.

"Ми прагнемо зробити так, щоб у кожній точці "М’ясомаркету" був відділ кулінарії, де зі свіжих продуктів готуватимуть за нашими рецептами перед гостями. Сьогодні ми бачили приклад із приготуванням бургерів. Це тільки майстер-клас, але згодом так працюватиме наша кухня: відкрито. Ми хочемо підтримувати зв’язок із відвідувачами, щоб вони бачили, з чого і як готується їхня вечеря", — кажуть у магазині.

Попереду ще не один цікавий захід: як для відвідувачів магазинів, так і для тих, хто хоче здобути нову професію м'ясного сомельє. А трансформація МХП із сировинної компанії на кулінарну здивує нас ще чималою кількістю форматів роздрібної торгівлі.