Алекс Юсупов провел мастер-класс для посетителей "Мясомаркета" МХП в ЖК "София"

Алекс - ресторатор Holy Burger, GOLDA pita-bar, Vinoteca Praha, Must и еще около десяти ресторанных проектов. Он входит в десятку лучших бренд-шефов Украины, а с недавних пор - является бренд-шеф-сомелье "Мясомаркетов" МХП. Алекс также будет наставником "Школы сомелье" - первого учебного курса от МХП новой для Украины профессии - мясных сомелье.

"В рамках двухлетней программы в Школе будем давать мастер-классы, практики, а затем - принимать экзамены и проводить сертификацию, чтобы распространять профессию мясных сомелье. Это люди, которые будут знать все о мясе и смогут помочь гостям магазина с выбором продуктов, подскажут рецепт. Программу обучения "Школы мясных сомелье" я разрабатываю с командой МХП. Мы объединяем опыт и современные наработки. Наша цель - сделать так, чтобы максимум людей начало применять эти знания на практике. Хотим распространять нашу философию образцового сервиса "Мясомаркетов" и в дальнейшем", - говорит Алекс.

Во время мастер-класса в пятницу Алекс Юсупов поделился знаниями о бургерах, рассказал, как правильно выбрать ингредиенты и подсказал лайфхаки.

"Мы уже давно привыкли, что людям нужно давать гораздо больше, чем просто качественную продукцию и исключительный сервис. Наша цель - давать вам эмоции и делать счастливыми. Поднять настроение и поделиться опытом, вдохновить на кулинарные шедевры и просто отвлечь от рабочей недели. Именно таким мы хотели сделать этот вечер", - говорят о событии в "Мясомаркете".

Все ингредиенты для бургера можно найти в "Мясомаркете". В магазине есть все необходимое: от всегда свежего фарша до соусов и выпечки. Даже если вы пропустили мастер-класс, можно обратиться к сомелье в магазине - они помогут подобрать подходящие продукты.

Компания МХП продолжает развиваться в кулинарном направлении и активно работает над тем, чтобы в ближайшем будущем предлагать все больше готовых решений.

"Мы хотим сделать так, чтобы в каждой точке "Мясомаркета" был отдел кулинарии, где из свежих продуктов будут готовить по нашим рецептам перед гостями. Сегодня мы видели пример с приготовлением бургеров. Это только мастер-класс, но впоследствии так будет работать наша кухня: открыто. Мы хотим поддерживать связь с посетителями, чтобы они видели, из чего и как готовится их ужин", - говорят в магазине.

Впереди еще не одно интересное мероприятие: как для посетителей магазинов, так и для тех, кто хочет получить новую профессию мясного сомелье. А трансформация МХП с сырьевой компании на кулинарную удивит нас еще большим количеством форматов розничной торговли.