Актуальні поради в спекотні дні: правильно охолоджувати горілку теж потрібно вміти

КИЇВ. 27 липня. УНН. У спекотну погоду споживачі часто охолоджують спиртне, зокрема горілку, перед вживанням кладуть в морозилку. Однак, іноді, після тривалого її перебування в морозильній камері, споживачі стикаються з практично повним замерзанням напою. Як правильно охолоджувати міцні напої і при якій температурі подавати на стіл, розповіли експерти одного з найбільших виробників алкоголю в Україні - компанії Beverage Trading Company, передає УНН.