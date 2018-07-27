Актуальні поради в спекотні дні: правильно охолоджувати горілку теж потрібно вміти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. У спекотну погоду споживачі часто охолоджують спиртне, зокрема горілку, перед вживанням кладуть в морозилку. Однак, іноді, після тривалого її перебування в морозильній камері, споживачі стикаються з практично повним замерзанням напою. Як правильно охолоджувати міцні напої і при якій температурі подавати на стіл, розповіли експерти одного з найбільших виробників алкоголю в Україні - компанії Beverage Trading Company, передає УНН.

Отже, нормативною документацією (ДСТУ 4256-2003), згідно з якою виробляються алкогольні напої, передбачено зберігання горілки при температурі від - 5 до +25 градусів за Цельсієм.

Кращі смакові якості горілки, при цьому, розкриваються при кімнатній температурі. Напій, звичайно, можна злегка остудити, але ні в якому разі його не можна морозити, акцентують фахівці.

Температура замерзання залежить від міцності горілки, а також кількості інгредієнтів в складі.

"Процес кристалізації горілки починається при температурі "мінус" 22-25 градусів за Цельсієм, повне замерзання відбувається - близько "мінус" 30 градусів за Цельсієм.

Значна температурна різниця пояснюється різним складом напоїв. У горілках крім спирту і води можуть міститися і інші добавки - мед, цукор, настої, ароматні спирти, харчові добавки. Саме вони сприяють більш швидкому замерзанню", - пояснюють експерти Beverage Trading Company.

І що важливо: горілки з вмістом спирту від 37,5-40% не повинні замерзати в морозильних камерах побутових холодильників (якщо вони звичайно технічно справні), що мають середню температуру мінус 17-18 градусів за Цельсієм.

А взагалі, зберігати напої з 40% вмістом спирту краще в звичайній шафі або барі. Саме в холодильник, а не в морозилку, варто помістити горілку зовсім ненадовго і тільки перед самим вживанням, щоб злегка остудити продукт.

"Сильно переохолоджений продукт "закривається" і втрачає свої смакові якості", - резюмували екперти.

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