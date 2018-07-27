Актуальные советы в жаркие деньки: правильно охлаждать водку тоже нужно уметь

Итак, нормативной документацией (ДСТУ 4256-2003), согласно которой производятся алкогольные напитки, предусмотрено хранение водки при температуре от - 5 до +25 градусов по Цельсию.

Лучшие вкусовые качества водки, при этом, раскрываются при комнатной температуре. Напиток, конечно, можно слегка охладить, но ни в коем случае его нельзя морозить, акцентируют специалисты.

Температура замерзания зависит от крепости водки, а также количества ингредиентов в составе.

"Процесс кристаллизации водки начинается при температуре "минус" 22-25 градусов по Цельсию, полное замерзание происходит – около "минус" 30 градусов по Цельсию.

Большой температурный разброс вызван различным составом напитков. В водках кроме спирта и воды могут содержаться и другие добавки – мед, сахар, настои, ароматные спирты, пищевые добавки. Именно они приводят к более быстрому замерзанию", - поясняют эксперты Beverage Trading Company.

И что важно: водки с содержанием спирта от 37,5-40% не должны замерзать в морозильных камерах бытовых холодильников (если они конечно технически исправны), имеющих среднюю температуру минус 17-18 градусов по Цельсию.

А вообще, хранить напитки с 40% содержанием спирта лучше в обычном шкафу или баре. Именно в холодильник, а не в морозилку, стоит поместить водку совсем ненадолго и только перед самим употреблением, чтобы слегка охладить продукт.

"Сильно переохлажденный продукт "закрывается" и теряет свои вкусовые качества", - резюмировали экперты.