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Актуальные советы в жаркие деньки: правильно охлаждать водку тоже нужно уметь

Актуальные советы в жаркие деньки: правильно охлаждать водку тоже нужно уметь

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КИЕВ. 27 июля. УНН. В жаркую погоду потребители часто охлаждают спиртное, в частности водку, перед употреблением кладут в морозилку. Однако, иногда, после длительного ее нахождения в морозильной камере, потребители сталкиваются с практически полным замерзанием напитка. Как правильно охлаждать "горячительные" и при какой температуре подавать на стол, рассказали эксперты одного из крупнейших производителей алкоголя в Украине - компании Beverage Trading Company, передает УНН.

Итак, нормативной документацией (ДСТУ 4256-2003), согласно которой производятся алкогольные напитки, предусмотрено хранение водки при температуре от - 5 до +25 градусов по Цельсию.

Лучшие вкусовые качества водки, при этом, раскрываются при комнатной температуре. Напиток, конечно, можно слегка охладить, но ни в коем случае его нельзя морозить, акцентируют специалисты.

Температура замерзания зависит от крепости водки, а также количества ингредиентов в составе.

"Процесс кристаллизации водки начинается при температуре "минус" 22-25 градусов по Цельсию, полное замерзание происходит – около "минус" 30 градусов по Цельсию.

Большой температурный разброс вызван различным составом напитков. В водках кроме спирта и воды могут содержаться и другие добавки – мед, сахар, настои, ароматные спирты, пищевые добавки. Именно они приводят к более быстрому замерзанию", - поясняют эксперты Beverage Trading Company.

И что важно: водки с содержанием спирта от 37,5-40% не должны замерзать в морозильных камерах бытовых холодильников (если они конечно технически исправны), имеющих среднюю температуру минус 17-18 градусов по Цельсию.

А вообще, хранить напитки с 40% содержанием спирта лучше в обычном шкафу или баре. Именно в холодильник, а не в морозилку, стоит поместить водку совсем ненадолго и только перед самим употреблением, чтобы слегка охладить продукт.

"Сильно переохлажденный продукт "закрывается" и теряет свои вкусовые качества", - резюмировали экперты.

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