Акторка серіалу "Секс і місто" балотуватиметься в губернатори Нью-Йорка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Акторка серіалу "Секс і місто" Сінтія Ніксон балотуватиметься на пост губернатора Нью-Йорку. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.
“Я люблю Нью-Йорк і сьогодні я оголошую свою кандидатуру на пост губернатора”, — написала Сінтія.
Нагадаємо, Емілі Вотсон (“Теорія всього”, “Еквілібріум”) та Стеллан Скашгорд (“Німфоманка”, “Дівчина з тату дракона”) знімуться у міні-серіалі “Чорнобиль” про катастрофу на атомній електростанції 1986-го року.
I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 березня 2018 р.