Активність Росії на морі перевищила показники в часи "холодної війни" – адмірал США

Адмірал флоту Мішель Говард, яка очолює Об’єднане командування сил НАТО в Неаполі і командування військово-морських сил США в Європі і Африці, заявила, що Росія за останні два роки явно активізувала свою військово-морську діяльність, при чому розмір її флоту наразі менший, ніж за часів епохи холодної війни.

“Ми спостерігаємо діяльність, якої не спостерігали навіть за часів, коли ще був Радянський Союз. Це прецедентна активність”, — сказала М.Говард.

Адмірал НАТО нагадала кілька аргументів щодо цієї діяльності РФ, зокрема розгортання Росією авіаносця "Адмірал Кузнєцов" в Середземному морі, збільшення патрулів в Північній Атлантиці і Арктиці, значні розгортання позапланових підводних човнів, а також рух підводних човнів в Чорному морі.

Як повідомляв УНН, Росія облаштує військову інфраструктуру в Арктиці до 2020 року.