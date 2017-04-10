Активность России на море превысила показатели во времена "холодной войны" - адмирал США

Адмирал флота Мишель Говард, возглавляющая Объединенное командование сил НАТО в Неаполе и командование военно-морских сил США в Европе и Африке, заявила, что Россия за последние два года явно активизировала свою военно-морскую деятельность, причем размер ее флота пока меньше, чем во времена эпохи холодной войны.

“Мы наблюдаем деятельность, которой не наблюдалось даже во времена, когда еще был Советский Союз. Это прецедентная активность”, — сказала М.Говард.

Адмирал НАТО напомнила несколько аргументов относительно этой деятельности РФ, в том числе развертывание Россией авианосца “Адмирал Кузнецов” в Средиземном море, увеличение патрулей в Северной Атлантике и Арктике, значительные развертывания внеплановых подводных лодок, а также движение подводных лодок в Черном море.

Как сообщал УНН, Россия обустроит военную инфраструктуру в Арктике до 2020 года.