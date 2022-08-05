Активна робота з повернення тіл військових продовжується - Мінреінтеграції

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«Мінреінтеграції продовжує активну роботу з повернення тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. За словами Уповноваженого з питань зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, для виконання таких завдань не вистачає спеціалізованих автомобілів», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що саме тому Мінреінтеграції в особі віцепрем’єр-міністра ‒ міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук звернулося за допомогою до уряду Польщі.

«Країна-побратим вкотре підтримала в нелегкий для України час та надала два спеціалізованих автомобілі (рефрижератори) MAN для виконання завдань з перевезення та повернення загиблих воїнів додому», - інформує Мінреінтеграції України.

Так, автомобілі будуть передані для роботи формувань в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

«Дякую усім, хто долучився до вирішення цієї проблеми. З упевненістю можу сказати, що завдяки наданій техніці ми зможемо більш оперативно працювати в цьому напрямку. Ми обов’язково повернемо тіла всіх загиблих бійців додому», – зауважив Котенко.

Доповнення

7 червня Головне управління розвідки МО України повідомило, що вдалося повернути тіла 210 військових. Більшість з них це військові з "Азовсталі".