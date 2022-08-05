Активная работа по возвращению тел военных продолжается - Минреинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Активная работа по возвращению тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину, продолжается. Польша предоставила Украине два специализированных автомобиля (рефрижератора) MAN. Об этом сообщает Минреинтеграции Украины, передает УНН.
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«Минреинтеграции продолжает активную работу по возвращению тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. По словам Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко, для выполнения таких задач не хватает специализированных автомобилей», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что именно поэтому Минреинтеграции в лице вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук обратилось за помощью к правительству Польши.
«Страна-побратим в очередной раз поддержала в нелегкое для Украины время и предоставила два специализированных автомобиля (рефрижератора) MAN для выполнения задач по перевозке и возвращению погибших воинов домой», - информирует Минреинтеграции Украины.
Так, автомобили будут переданы для работы формирований в Днепропетровской и Запорожской областях.
«Спасибо всем, кто приобщился к решению этой проблемы. С уверенностью могу сказать, что благодаря предоставленной технике мы сможем оперативнее работать в этом направлении. Мы обязательно вернем тела всех погибших бойцов домой», – заметил Котенко.
Дополнение
7 июня Главное управление разведки МО Украины сообщило, что удалось вернуть тела 210 военных. Большинство из них это военные из "Азовстали".