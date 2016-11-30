Активісти біля ГПУ вимагали розслідувати злочини проти Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Активісти пікетували Генпрокуратуру з вимогою притягнути до відповідальності осіб, які затягували розслідування і пошук винних за розгін активістів під час Майдану 2013 року, передає кореспондент УНН.
Під Генпрокуратурою зібралось більше 30 активістів.
Як повідомив організатор пікету Сергій Мельниченко, вже три роки пройшло з того моменту, як жорстоко розігнали студентів на Майдані, а результатів розслідування і пошуку винних немає.
“Формально, до відповідальності притягнули кілька осіб, а всім іншим, по факту, дали змогу втекти від відповідальності. Сьогодні ми прийшли вимагати у Генпрокурора оприлюднити результати розслідування щодо тих працівників "Беркуту", котрі брали участь у розгоні активістів у 2013 році”,- сказав Сергій.
За розгін мирного зібрання громадян на Майдані учасники пікету вимагають притягнути усіх співробітників підрозділу "Беркут" як службових осіб за ст.340 Кримінального кодексу.
Як повідомляв УНН, вчора, 29 листопада, більше десятка активістів із смолоскипами у Києві рушили до будівлі МВС.