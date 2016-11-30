Активисты возле ГПУ требовали расследовать преступления против Майдана

Под Генпрокуратурой собралось более 30 активистов.

Как сообщил организатор пикета Сергей Мельниченко, уже три года прошло с того момента, как жестоко разогнали студентов на Майдане, а результатов расследования и поиска виновных нет.

"Формально, к ответственности привлекли несколько человек, а всем остальным, по факту, позволили уйти от ответственности. Сегодня мы пришли требовать у генпрокурора обнародовать результаты расследования в отношении тех работников "Беркута", которые принимали участие в разгоне активистов в 2013 году ", - сказал Сергей.

За разгон мирного собрания граждан на Майдане участники пикета требуют привлечь всех сотрудников подразделения "Беркут" как должностных лиц по ст.340 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНН, вчера, 29 ноября, более десятка активистов с факелами в Киеве двинулись к зданию МВД .