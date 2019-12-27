Аграрії недоотримали мільярд гривень через судовий позов - Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Майже 1 млрд грн виплат державної підтримки аграріям наразі заблоковані у судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу за підсумками засідання Уряду, передає кореспондент УНН.
"Кабінет міністрів у цьому році профінансував усі програми, які були в бюджеті державної підтримки сільського господарства обсягом на 3,4 млрд грн. Але ще майже на 1 млрд грн виплат наразі заблоковані у судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду", - сказав міністр.
Він розповів, що протягом 2019 року було виплачено понад 2,8 млрд грн на розвиток фермерства, тваринництва, садівництва, також компенсація за залученими кредитами та компенсація за закуплену сільгосптехніку обладнання. Також з його слів цього місяця було виплачено понад 270 млн грн за програмою підтримки хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників, а також 337 млн грн за програмою фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.
"При цьому аграрії недоотримали близько 1 млрд грн державної підтримки, оскільки виплати за цими двома програмами підтримки були заблоковані у судовому порядку. Призупинено виплати за програмами "державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури, рибництва" 830 млн грн та "фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" - 186 млн грн", - сказав Милованов.
Він також повідомив, що поданий громадською спілкою "Всеукраїнська аграрна рада" позов до суду стосувався визнання протиправними та нечинними прийняті у лютому 2018 року нормативно-правові акти.
"26 грудня 2019 року Міністерство Юстиції України подало касаційну скаргу до Верховного суду України", - додав він.
Як повідомляв УНН, Тимофій Милованов отримує від Служби безпеки України довідки на аграріїв.