Аграрії недоотримали мільярд гривень через судовий позов - Милованов

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Майже 1 млрд грн виплат державної підтримки аграріям наразі заблоковані у судовому порядку через позов Всеукраїнської аграрної ради до попереднього уряду. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на брифінгу за підсумками засідання Уряду, передає кореспондент УНН.