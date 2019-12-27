Аграрии недополучили миллиард гривен из-за судебного иска - Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Почти 1 млрд грн выплат государственной поддержки аграриям пока заблокированы в судебном порядке из-за иска Всеукраинского аграрного совета к предыдущему правительству. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге по итогам заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Кабинет министров в этом году профинансировал все программы, которые были в бюджете государственной поддержки сельского хозяйства объемом 3,4 млрд грн. Но еще почти на 1 млрд грн выплат пока заблокирован в судебном порядке через иск Всеукраинской аграрной совета к предыдущему правительству", - сказал министр.
Он рассказал, что в течение 2019 года было выплачено более 2,8 млрд грн на развитие фермерства, животноводства, садоводства, также компенсация по привлеченным кредитам и компенсация за закупленную сельхозтехнику оборудования. Также по его словам в этом месяце было выплачено более 270 млн грн по программе поддержки хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников, а также 337 млн грн по программе финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов.
"При этом аграрии недополучили около 1 млрд грн государственной поддержки, поскольку выплаты по этим двум программам поддержки были заблокированы в судебном порядке. Приостановлено выплаты по программам "государственная поддержка животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры, рыболовства" 830 млн грн и "финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" - 186 млн грн", - сказал Милованов.
Он также сообщил, что представленный общественным союзом "Всеукраинский аграрный совет" иск в суд касался признания противоправными и недействительными принятых в феврале 2018 года нормативно-правовых актов.
"26 декабря 2019 года Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу в Верховный суд Украины", - добавил он.
Как сообщал УНН, Тимофей Милованов получает от Службы безопасности Украины справки на аграриев.