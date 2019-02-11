Агітацію Гриценка назвали "лютим трешом"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На вихідних за кандидата в президенти України Анатолія Гриценка агітували на одному з мостів столиці. Люди тримали букви його прізвища та прапори України. Утім, ідея сподобалась не всім, повідомляє УНН.
Журналіст Богдан Амінов у своєму Facebook назвав це “лютим трешом” і допустив, що в такий спосіб Гриценко економить на агітаційних бордах.
“Будь ласка, передайте хто-небудь штабу Гриценка, що поставити 8 чоловік з плакатами у виді букв прізвища кандидата посеред мосту – це лютий треш. Я розумію, що дешевше борду. Але пожалійте людей”, - написав він.
Але і це ще не все. Коментатори посту поскаржилися на Гриценка за те, що він краде їх лайки. Виявляється, “свіжа” сторінка Анатолія Гриценка у Facebook якимось чином автоматично включила туди людей, які не були його адептами, більш того, є явними його противниками.
“Свіжезроблена сторінка Анатолія – і опля там якимось дивом моє вподобання. Як таке може бути? Я не лайкала це г....”, - поскаржилася Ольга Грановська у Facebook.
Сам же Гриценко переконує, що не купляв готові сторінки і допускає, що його френди могли лайкнути його і забути про це.