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Агитацию Гриценко назвали "лютым трэшом"

Агитацию Гриценко назвали "лютым трэшом"

Киев  •  УНН

 • 3979 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. На выходных за кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко агитировали на одном из мостов столицы. Люди держали буквы его фамилии и флаги Украины. Впрочем, идея понравилась не всем, сообщает УНН.

Журналист Богдан Аминов в своем Facebook назвал это "лютым трэшом" и допустил, что таким образом Гриценко экономит на агитационных бордах.

"Пожалуйста, передайте кто-нибудь штабу Гриценко, что поставить 8 человек с плакатами в виде букв фамилии кандидата посреди моста - это лютый трэш. Я понимаю, что дешевле борда. Но пожалейте людей", - написал он.

Но и это еще не все. Комментаторы поста пожаловались на Гриценко за то, что он крадет их лайк. Оказывается, "свежая" страница Анатолия Гриценко в Facebook каким-то образом автоматически включила туда людей, которые не были его адептами, более того, являются явными его противниками.

"Свежесделанная страница Анатолия - и опля там каким-то чудом мой лайк. Как такое может быть? Я не лайкала это г....", - пожаловалась Ольга Грановская в Facebook.

Сам же Гриценко утверждает, что не покупал готовые страницы и допускает, что его френды могли лайкнуть его и забыть об этом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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