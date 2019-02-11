Агитацию Гриценко назвали "лютым трэшом"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На выходных за кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко агитировали на одном из мостов столицы. Люди держали буквы его фамилии и флаги Украины. Впрочем, идея понравилась не всем, сообщает УНН.
Журналист Богдан Аминов в своем Facebook назвал это "лютым трэшом" и допустил, что таким образом Гриценко экономит на агитационных бордах.
"Пожалуйста, передайте кто-нибудь штабу Гриценко, что поставить 8 человек с плакатами в виде букв фамилии кандидата посреди моста - это лютый трэш. Я понимаю, что дешевле борда. Но пожалейте людей", - написал он.
Но и это еще не все. Комментаторы поста пожаловались на Гриценко за то, что он крадет их лайк. Оказывается, "свежая" страница Анатолия Гриценко в Facebook каким-то образом автоматически включила туда людей, которые не были его адептами, более того, являются явными его противниками.
"Свежесделанная страница Анатолия - и опля там каким-то чудом мой лайк. Как такое может быть? Я не лайкала это г....", - пожаловалась Ольга Грановская в Facebook.
Сам же Гриценко утверждает, что не покупал готовые страницы и допускает, что его френды могли лайкнуть его и забыть об этом.