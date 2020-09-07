АЕС виробили найбільше електроенергії з початку місяця - Міненерго

АЕС виробили найбільше електроенергії з початку місяця - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. З початку місяця атомні електростанції виробили 50,9% всієї електроенергії у країні. Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає УНН.
ТЕЦ та ТЕС виробили 34,3% електроенергії, ВДЕ (“зелена”) — 8,3%, ГЕС та ГАЕС — 5,8%.
Загалом, з початку місяця в Україні вироблено електроенергії 2,25 млрд кВт год. Це на 10% більше від плану та на 1% більше, ніж минулого року, розповіли у міністерстві.
“На атомних станціях у роботі 9 із 15 атомних енергоблоків, 6 блоків перебувають у плановому ремонті”, — інформують у міністерстві.
Водночас Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду.
Зокрема, запаси палива становлять:
• вугілля на складах — 2,96 млн тонн, що на 2,14 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (359,5 %);
• мазуту — 46,6 тис. тонн, що на 14,5 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (145,3 %);
• газу у підземних сховищах — 25,89 млрд куб. метрів, що становить 138,8 % проти відповідного періоду минулого року.
У Міненерго також нагадали, що підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалася наприкінці липня. Очільниця відомства Ольга Буславець зазначала, що Україна входить до сезону із стабільно високими запасами палива.