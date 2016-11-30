Адвокатів кримських татар, затриманих на кордоні з Україною, відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Адвокатів Еміля Курбедінова та Едема Семедляєва, яких затримали на російському кордоні, відпустили. Про це повідомив у Facebook глава ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, передає УНН.
"Відпустили", - написав З.Смедляєв.
Нагадаємо, адвоката Ільмі Умерова Еміля Курбедінова та адвоката Едемома Семедляєва затримали на російському кордоні та не пропускали в Україну більше години.
Як повідомляв УНН, 13 жовтня адвокат Еміль Курбедінов заявив, що суд окупованого Криму обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці для п’ятьох кримських татар, затриманих 12 жовтня після обшуків у їх будинках.