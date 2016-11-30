Адвокатов крымских татар, задержанных на границе с Украиной, отпустили

"Отпустили", - написал З.Смедляев.

Напомним, адвоката Ильми Умерова Эмиля Курбединова и адвоката Едемома Семедляева задержали на российской границе и не пропускали в Украину больше часа.

Как сообщал УНН, 13 октября адвокат Эмиль Курбединов заявил, что суд оккупированного Крыма избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца для пяти крымских татар, задержаннных 12 октября после обысков в их домах.