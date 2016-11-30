Адвокатів кримських татар затримали на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Адвокат Ільмі Умерова Еміль Курбедінов повідомив, що його разом з іншим адвокатом Едемом Семедляєвим затримали на російському кордоні та не пропускають в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Більше години затримані з Едемом Семедляєвим на російському кордоні при виїзді до Києва", - написав він.
Як повідомляв УНН, 13 жовтня адвокат Еміль Курбедінов заявив, що суд окупованого Криму обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці для п’ятьох кримських татар, затриманих 12 жовтня після обшуків у їх будинках.