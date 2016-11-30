Адвокатов крымских татар задержали на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Адвокат Ильми Умерова Эмиль Курбединов сообщил, что его вместе с другим адвокатом Эдемом Семедляевим задержали на российской границе и не пропускают в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Больше часа задержаны с Эдемом Семедляевим на российской границе при выезде в Киев", - написал он.
Как сообщал УНН, 13 октября адвокат Эмиль Курбединов заявил, что суд оккупированного Крыма избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца для пяти крымских татар, задержанных 12 октября после обысков в их домах.