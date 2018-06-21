Адвокати Януковича завтра обіцяють допитати у суді одного з його особистих охоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сторона захисту завтра обіцяє організувати допит в якості свідка в режимі відеоконференції з території окупованої АР Крим в Оболонському районному суді міста Києва особистого охоронця екс-президента України Віктора Януковича Сергія Бернадського. Про це УНН повідомили в адвокатській конторі, що здійснює захист Януковича.
“Завтра планується допит Бернадського”, — сказали в адвокатській компанії.
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Нагадаємо, сьогоднішне судове засідання в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження щодо держзради Януковича, було відкладене через незабезпечення стороною захисту явки свідків з боку сторони захисту.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.