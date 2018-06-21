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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120976 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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8 марта, 10:25 • 145172 просмотра

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7 марта, 19:45 • 184137 просмотра

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Адвокаты Януковича завтра обещают допросить в суде одного из его личных охранников

Адвокаты Януковича завтра обещают допросить в суде одного из его личных охранников

Киев  •  УНН

 • 9482 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сторона защиты завтра обещает организовать допрос в качестве свидетеля в режиме видеоконференции с территории оккупированной АР Крым в Оболонском районном суде города Киева личного охранника экс-президента Украины Виктора Януковича Сергея Бернадского. Об этом сообщили УНН в адвокатской конторе, которая осуществляет защиту Януковича.

"Завтра планируется допрос Бернадского", - сказали в адвокатской компании.

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Напомним, сегодняшнее судебное заседание в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство по госизмене Януковича, было отложено из-за необеспечения стороной защиты явки свидетелей со стороны стороны защиты.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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