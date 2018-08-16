Адвокати Януковича викликали до суду представників Мін'юсту і Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Адвокати екс-президента Віктора Януковича викликали до Оболонського суду, де розглядається справа про держзраду, представників Міністерства юстиції України та Нацполіції, передає кореспондент УНН.
“Ми очікуємо представника Центру (безкоштовної правової допомоги — ред.) і представника Міністерства юстиції для того, щоб вони відреагували на відповідну ситуацію (відмову Януковича від безкоштовного адвоката — ред.). Також була викликана Національна поліція для складання відповідної заяви щодо вчинення проти Віктора Януковича злочину”, — повідомив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.
Додамо, що суд почав засідання у присутності адвоката, від якого відмовився екс-президент.
Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович написав заяву, якою заборонив здійснювати його захист у справі про державну зраду адвокатам, виділеним державою.
Як повідомляв УНН, Оболонський районний суд Києва викликав екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, на судові засідання, які відбудуться 16 і 17 серпня, коли планується провести судові дебати.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.