Адвокаты Януковича вызвали в суд представителей Минюста и Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Адвокаты экс-президента Виктора Януковича вызвали в Оболонский суд, где рассматривается дело о госизмене, представителей Министерства юстиции Украины и Нацполиции, передает корреспондент УНН.
“Мы ожидаем представителя Центра (бесплатной правовой помощи — ред.) и представителя Министерства юстиции для того, чтобы они отреагировали на соответствующую ситуацию (отказ Януковича от бесплатного адвоката — ред.). Также была вызвана Национальная полиция для составления соответствующего заявления о совершении против Виктора Януковича преступления”, — сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
Отметим, суд начал заседание в присутствии адвоката, от которого отказался экс-президент.
Напомним, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович написал заявление, которым запретил осуществлять его защиту по делу о государственной измене адвокатам, выделенным государством.
Как сообщал УНН, Оболонский районный суд Киева вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на судебные заседания, которые состоятся 16 и 17 августа, когда планируется провести судебные дебаты.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.