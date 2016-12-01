Адвокат записав відеозвернення на прохання сина Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Російський адвокат Марк Фейгін, який захищає затриманого у Росії за підозрою у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка, записав відеозвернення на прохання сина утримуваного в РФ українця. Відео він оприлюднив у сервісі Twitter, передає УНН.
"Максим, син арештованого українського журналіста Романа Сущенка, попросив мене записати це звернення. Сподіваюся, воно знайде своїх адресатів", - підписав відео адвокат.
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.
Як повідомляв УНН, суд у РФ продовжив арешт Р.Сущенка до 30 січня 2017 року.