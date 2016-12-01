Адвокат записал видеообращение по просьбе сына Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает задержанного в России по подозрению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко, записал видеообращение по просьбе сына удерживаемого в РФ украинца. Видео он обнародовал в сервисе Twitter, передает УНН.
"Максим, сын арестованного украинского журналиста Романа Сущенко попросил меня записать это обращение. Надеюсь, оно найдет своих адресатов", - подписал видео адвокат.