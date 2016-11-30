Адвокат "Небесної сотні" розповів про розслідування у справі побиття студентів на Майдані у ніч на 30 листопада 2013 р.
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У справі побиття студентів на Майдані у ніч на 30 листопада 2013 року до суду передано кримінальне провадження стосовно колишнього голови Київської держадміністрації Олександра Попова. Про це в ефірі "5 каналу" заявив адвокат родин "Небесної сотні" Маркіян Галабала, передає УНН.
"Якщо ми беремо епізод 30 листопада, тобто початок де-факто силових акцій під час Революції Гідності, то частина епізодів вже передана до суду, зокрема слухаються дві справи, в тому числі справа в Шевченківському районному суді стосовно колишнього голови Київської міської державної адміністрації Попова – це є виділене провадження, тому що інші провадження подій 30 листопада ще надалі перебувають на етапі досудового розслідування в Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України", – зазначив він.
Довідка УНН: розгін студентського мітингу на Майдані Незалежності відбувся 30 листопада 2013 року з метою очищення площі від учасників стихійного протесту, відомого як Євромайдан.
Протести розпочалися 21 листопада 2013 року як реакція на рішення Кабінету Міністрів України про призупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Протестувальники безперервно перебували на Майдані, при чому їхня кількість змінювалася. Станом на ніч 30 листопада, коли відбулася акція силовиків, на площі залишалося бл. 400 протестувальників, переважно студентів. Внаслідок дій "Беркуту" постраждали щонайменше 79 осіб. Акція набула широкого розголосу й осуду з боку великої частини суспільства (зокрема, правозахисників).
Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості.